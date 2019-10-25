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أخبار البلد

نقيب العاملين بالنظافة يطالب البيئة بتنظيم برامج توعية للتغيرات المناخية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
طالب أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، وزارة البيئة والجامعات المصرية والبرامج الإنمائية للأمم المتحدة بالاتفاق سويا على تجهيز وتنفيذ برامج للتوعية بالمخاطر التي تنتج عن التغيرات المناخية.

وأضاف حسين، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب التعريف بالهندسة المناخية للإجابة على أسئلة المواطنين التي تخص عدم الاستقرار في الحالة الجوية وحالة الطقس والسيول التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية في حالة استغراب المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك لتفسير والرد على هذه الظواهر المستجدة، في هذا الوقت من العام واخيرا لابد من مشاركة المواطنين في المعرفة لكي نضع بعض المعلومات لتجنب الأزمات.
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