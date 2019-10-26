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عرس مصري أفريقي.. أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان.. حرف يدوية ومعارض فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى أبرز الفعاليات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات الأفريقية
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شاذلى عبد الفتاح
  • دورى ثقافى ورياضى بين طلاب الجامعات المشاركة
  • يشارك فى هذا الأسبوع 21 جامعة أفريقية و23 جامعة مصرية
  • معرض فنى للفنون التشكيلية يضم لوحات طلاب الجامعات المصرية

أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول لا يزال حتى اليوم الأخير يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان التى تنظمه خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.

وفى هذا الإطار، رصد "صدى البلد" تنظيم جامعة أسوان للمعرض الفنى للفنون التشكيلية، والذى يضم لوحات الفن التشكيلى متوسطة الجحم نفذها طلاب الجامعات المصرية تبرز إبداعات طلاب الجامعات المصرية المشاركة فى المعرض، وتحوى مكنوناتها موضوعات متنوعة وتدور حول التراث المستوحى من البيئة المحيطة.

ويشهد المعرض حضور المهتمين بفن الرسم والفن التشكيلى والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة أسوان واللجنة المنسقة لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية ولجنة من المحكمين بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك لجنة النشاط الفنى فى أسبوع الجامعات الأفريقية التى يرأسها عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ويعاونه إدارة النشاط الفنى بإدارة رعاية الطلاب بالجامعة .

من جانبه، قال الدكتور رضوان عبد الراضى، مدير مركز حضارة وتراث أسوان بالجامعة، إن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول تتنوع بمقر الجامعة بين معارض فنون تشكيلية وحرف يدوية ومعارض لوحات فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى والغناء والدورى الثقافى والدورى الرياضى بين طلاب الجامعات المشاركة.

وأضاف أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يعتبر بمثابة عرس مصري أفريق رائع، حيث تم التنسيق والتعاون مع جهات عديدة لتجهيز وإعداد الأسبوع، وقامت جامعة أسوان بأخذ الترتيبات اللازمة داخل وخارج أسوان وتدريب طلاب كلية التربية الرياضية على العرض الرياضي، ويشارك فى هذا الأسبوع 21 جامعة أفريقية و23 جامعة مصرية.

فى السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن عدد الجامعات المشاركة فى المعرض الفنى للفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول يبلغ 16 جامعة مصرية، وتشارك كل جامعة بـ 6 أعمال فنية فى مجالات التصوير الفوتوغرافى والرسم والتصوير الزيتى، وهذه الأعمال مستوحاة من واقع البيئة المحيطة بهذه الجامعات.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن جامعة أسوان تشارك بعدد من الأعمال الفنية التى تعبر عن العادات والتقاليد الأفريقية الرائعة التى تم تنفيذها بواسطة طلاب كلية التربية النوعية.
عرس مصري أفريقي.. أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان.. حرف يدوية ومعارض فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى أبرز الفعاليات
عرس مصري أفريقي.. أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان.. حرف يدوية ومعارض فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى أبرز الفعاليات
عرس مصري أفريقي.. أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان.. حرف يدوية ومعارض فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى أبرز الفعاليات
عرس مصري أفريقي.. أسبوع شباب الجامعات الأفريقية يواصل فعالياته داخل أروقة جامعة أسوان.. حرف يدوية ومعارض فنية ومسابقات فى الشطرنج والموسيقى أبرز الفعاليات
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