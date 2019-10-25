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منوعات

شاهد.. فيديو مرعب لـ عاصفة تضرب الإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:12 م
العاصفة بالإسكندرية
العاصفة بالإسكندرية
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أماني إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا ومقاطع فيديو للعاصفة التي تضرب مدينة الإسكندرية اليوم.

ونشر عواد ميخائيل، أحد ابناء المحافظة، مقطع فيديو لا يتعدى مدته دقيقة واحدة، تظهر فيه العاصفة الضخمة بالإسكندرية، وكتب عواد: "شاطئ البروفاج بالإسكندرية من ساعة".

أعاد نشر المقطع الآلاف في غضون دقائق ومنهم ابناء نفس المدينة والذين أكدوا تغيير الطقس بشكل مفاجئ، وكتب محمد عبدالتواب: "لطفك يارب.. محدش ينزل من البيت انهاردة"، فيما تسائلت صفاء حسن: "هي العاصفة هتبقى إعصار ؟".

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