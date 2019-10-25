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رياضة

ركلات الحظ الترجيحية تطيح بسيراميكا كليوباترا من كأس مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:36 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي النجوم الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر ليودع سيراميكا البطولة فى مفاجأة من العيار الثقيل ويتأهل النجوم للدور التالى.

وتقدم فريق النجوم علي سيراميكا في الشوط الاول ، ومع سيل كبير من الهجمات على مرمى النجوم الهابط حديثا للقسم الثاني ، احرز ضياء قنديل كابتن كليوباترا هدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

واتجه اللقاء مباشرة إلى ركلات الترجيح ليحقق فريق النجوم الفوز علي سيراميكا كليوباترا 6-5 .

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