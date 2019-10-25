أدريان والر يطيح بـ يوسف إبراهيم من بطولة العالم للاسكواش

أطاح أدريان والر بالمصري يوسف إبراهيم من بطولة العالم للاسكواش رجال بعد الخسارة في الدور التمهيدي الأول من البطولة ، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



المباراة جمعت اللاعبين في البطولة، المقامة حاليا في القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام.



وخسر يوسف إبراهيم ليودع البطولة مبكرا في الدور التمهيدي الأولي ليصعد ادريان والر لدور الـ 32 حيث جاءت نتيجة الأشواط 11/2 ... 11/8 .. 12/10... 11/5...11/7 واستمرت المباراة لمدة 65 دقيقة فقط.



