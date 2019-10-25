مارادونا يطالب نابولي بالإبقاء على ميرتنز

أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا عن سعادته بتخطي دريس ميرتنز حصيلته التهديفية مع نابولي، مطالبا إدارة النادي الإيطالي بالاحتفاظ بالدولي البلجيكي، رغم وجود عروض من أندية صينية للحصول على خدماته.



وقال مارادونا- في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم /الجمعة/ إن "تجاوز ميرتنز عدد أهدافي لم يحبطني بل أنني صفقت له... فعندما سجل كنت أفكر بنابولي وليس بنفسي"، موضحا أن "مباريات نابولي تكون رائعة خاصة بدوري الأبطال... وأن لقاء سالزبورج كان مثيرا للاهتمام، ليس جميلا، وإنما رائعا بما يكفي فعندما تفوز يكون ذلك رائعا".



وتابع "ميرتنز ولد ليكون مهاجما لكنه لم يكن يعلم ذلك... ولا يمكن لأحد أن يسجل هذه الأهداف إلا إذا كان مهاجما بالفطرة"، مطالبا رئيس نادي نابولي بضرورة الإبقاء على اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 30 عاما، لكنه يركض ويلعب ويحرز الأهداف بنشاط وحماس الشاب الصغير.



وكان اللاعب البلجيكي قد سجل هدفه الـ116 لحساب نادي نابولي بمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي بمنافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، متجاوزا حصيلة الأسطورة الأرجنتيني الذي أحرز 115 للفريق الإيطالي.