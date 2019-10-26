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أخبار البلد

الأطباء.. اليوم مؤتمر صحفى لمناقشة تعديلات قانون المعيدين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تعقد النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم، السبت، مؤتمرا صحفيا، لمناقشة إعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون.

يناقش المؤتمر المادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.

ودعت النقابة، كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب على مستوى الجمهورية لحضور المؤتمر الصحفى.

وأعلنت فى بيان رسمى، أن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر.

وطالبت المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر فى مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأى مجالس أقسام كليات الطب فى الأمر، حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.
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