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أخبار العالم

روسيا : مقتل 8 عسكريين وإصابة اثنين في إطلاق نار بإحدى الوحدات العسكرية الروسية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة اثنين آخرين بجروح؛ إثر حادث إطلاق نار من قبل أحد أفراد وحدة عسكرية متمركزة في إقليم ما وراء البايكال الروسي بأقصى شرق روسيا.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن الحادث عندما فتح أحد العسكريين في قاعدة الإصلاح التقني المتمركزة في الإقليم النار من سلاح خاص به خلال عملية تغيير المناوبة في نقط الحراسة، مضيفا أنه نتيجة لهذا الحادث لقى 8 أشخاص حتفهم، وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة.

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على العسكري الذي فتح النار على زملائه، موضحا أنه تم نقل العسكريين الجرحى على الفور إلى مستشفى عسكري، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

ولفت إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى إصابة من أطلق النار بانهيار عصبي؛ لأسباب شخصية ليست لها علاقة بالخدمة العسكرية.

يُذكر أن لجنة تابعة لوزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع أندري كارتابولوف، ونائب المدعي العسكري لقوات الصواريخ الإستراتيجية توجهت إلى مكان الحادث، وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابساته.
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