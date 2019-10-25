شهاب عصام يودع بطولة العالم للإسكواش

ودع المصري شهاب عصام بطولة العالم للاسكواش رجال بعد الخسارة من لوكا سيرم في الدور التمهيدي الأول من البطولة ، بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة جمعت اللاعبين في البطولة، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفبر من نفس العام.



وخسر شهاب عصام في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 11-3، وفي الشوط الثاني بنتيجة 11-3، وفي الشوط الثالث بنتيجة 11-1، واستمرت المباراة لمدة 26 دقيقة فقط.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.