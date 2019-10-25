اطمنوا .. محافظ الدقهلية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بخصوص الأمطار

ناشد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية المواطنين الاطمئنان حيال احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في المحافظة.



ويؤكد محافظ الدقهلية أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة،وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه وانقطاعها .



ويناشد محافظ الدقهلية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية،ويهيب بالمواطنين الاطمئنان وعدم الانزعاج،والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وبمختلف مراكز ومدن المحافظة في حالة حدوث أي طارئ.



واكد محافظ الدقهلية أنه يتابع من غرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة وأنه شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.



أرقام غرفة الأزمات بالمحافظة :2316644 - 2327792 - 2314880