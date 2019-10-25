طبيب الإسماعيلي يوضح تفاصيل إصابة أسامة إبراهيم

كشف الدكتور اكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي، عن تفاصيل اصابة لاعب الفريق اسامة ابراهيم.



وقال الدكتور أكرم عبد العزيز أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن تعرض لشد خفيف فى العضلة الخلفية، خلال مباراة الدراويش الأخيرة



وتم استبدال ظهير الدراويش ليشارك محمد هاشم بدلا منه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.



وأكمل عبد العزيز :”اللاعب اصابته طفيفة ، سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء راحة الفريق”.



يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.