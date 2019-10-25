تتسرب لـ السراديب.. الأمطار تخترق قلعة قايتباي وهذا ما فعلته الآثار

تسببت شدة الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، في حدوث تجمعات للمياه داخل السراديب الموجودة أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك.



كما تسببت الأمطار في تجمع كميات داخل بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.



قال محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم نزح كميات المياه داخل سراديب القلعة من قبل العمال بالمنطقة وجار التنسيق مع شركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار من داخل السراديب لشفط كميات المياه.



وأشار "متولي" إلى أن العمل بقلعة قايتباي الأثرية يسير بشكل منتظم حتي ميعاد ساعات العمل الرسمي.



وأضاف "متولي" أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار علي مسجد البوصيري طبقا للقانون رقم 30 والذي ينص علي قيام وزارة الأوقاف بأعمال ترميم مسجد البوصيري واستيفاء كافة الملاحظات.