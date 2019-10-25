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رياضة

عسل يتأهل لدور الـ 32 لبطولة الاسكواش على حساب الن كلين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
فاز المصري مصطفى عسل على نظيره الن كلين في بطولة العالم للاسكواش رجال في المباراة التي جمعتهم بالدور التمهيدي الأول من البطولة ، بثلاثة أشواط مقابل ، في مباراة جمعت اللاعبين في البطولة، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام.

وتأهل اللاعب مصطفى عسل بطل العالم لناشئي الاسكواش علي اللاعب الاسكتلندي الن كلين بثلاثة اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ١١:٩،١٣:١١،٨:١١،١١:٥

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلى من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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