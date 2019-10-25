صيادلة القاهرة: بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية قمة الاستهتار

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن عمل برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة يمنح الدارسين فيه شهادة بمسمى بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، قمة الخلط والاستهتار، مضيفا أن تعريفات الصيدلة وحدود عملها على مستوى العالم معلومة للجميع.



وأكد الشيخ، لـ"صدي البلد" أن تدريس بعض مواد الصيدلة بكليات أخرى ينال من قيمة مصر أولا وسمعتها بين الدول؛ لأن كل مجال له دوره فلا يجب أن يتدخل الصيدلي في عمل الأطباء بالمثل ممنوع منعا باتا تدخل غير الصيادلة في صميم عمل الصيادلة حفاظا على صحة الجميع.



وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن البرنامج الدراسي تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).



الجدير بالذكر أن القانون المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لعام ١٩٥٥ نص في المادة الأولى منه على أن دور الصيدلي هو " تركيب او تجهيز أو تجزئة أي دواء أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو الباطن أو عن طريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض وعلاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.



بما يوضح تماما أحقية الصيدلي في تركيب وتجهيز وتداول الأدوية البشرية والبيطرية على حد سواء ودون غيره، كما أن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤ لم ينص بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي حق للطبيب البيطري في ذلك.

