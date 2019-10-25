انقطاع الكهرباء بعدة مناطق و شلل مروري بسبب الأمطار الغزيرة بالدقهلية.. صور وفيديو

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدن وقرى محافظة الدقهلية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربى عن عدة مناطق وقرى بالمحافظة.



كما شهدت المحافظة وشلل مرورى تام بسبب تكدس المياه بالشوارع حيث تسببت فى عدم المرونة.



وتعطلت حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب الرياح الباردة، فيما حرص المواطنون على الالتزام بمنازلهم، وتعطلت حركة البيع والشراء، وأغلق الباعة محالهم بسبب الأمطار.