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رياضة

رسميا.. النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:57 م
حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الأهلي
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي سوف تقام يوم 29 من شهر نوفمبر القادم في تمام الثامنة مساء، على أن يحدد ملعب المباراة في وقت لاحق.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الثاني بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضا الهلال السوداني وبلاتينيو الزيمبابوي.

ويستعد الأهلي لخوض معسكر خارجي، بإحدى الدول العربية، استعدادا لاستنئاف مباريات الدوري، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
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