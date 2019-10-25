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مرأة

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:01 م
إيفانكا ترامب و زوجها
إيفانكا ترامب و زوجها
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رشا عوني
ثنائي البيت الأبيض.. هكذا تشتهر إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، اللذان يخطفان أنظار العالم في كل ظهور لهما معًا، فيجمعها الحب والزواج والأبناء والعمل أيضًا.

القصة بدأت في عام 2007 حين وقع أول لقاء بين إيفانكا وجاريد، وتعرفا سويًا كبداية لعمل مشترك، إلا أنه كان بداية لقصة حب تكللت بالزواج، وفي أحد لقاءات إيفانكا ترامب الإعلامية، وصفت أول لقاء جمعها بجاريد بأنه أفضل صفقة عقداها معًا.

بدأت مشاعر الإعجاب من الطرفين في بداية معرفتهما، لكن الديانة كانت عائقًا أمام هذه العلاقة، فرجل الأعمال جاريد يهودي الديانة، فتسبب ذلك الأمر في ابتعادهما عن بعض مؤقتًا في عام 2008 حتى اعتنقت إيفانكا نفس ديانته اليهودية.

وبعد أشهر قليلة تطورت علاقة إيفانكا وجاريد والتقى بوالدها وتحدث معه بشأن علاقته بابنته، وقررا استكمال حياتهما معًا، وصمم لها خاتم خطبة يزن 5.22قيراط .

وفي 25 أكتوبر 2009، تزوجت إيفانكا و جاريد، وأنجبا 3 أبناء في أعمار مختلفة، واعتادت إيفانكا على نشر صور عائلية تخطف القلوب لها و لأسرتها على حسابها على أنستجرام لتجمع بين أسرتها الصغيرة وعملها وحبها لزوجها.
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور
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