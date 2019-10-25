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أخبار العالم

أنصار حزب الله يغلقون الضاحية الجنوبية في بيروت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:58 م
مظاهرات انصار حزب
مظاهرات انصار حزب الله بعد خطاب نصر الله
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رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود مسيرات سيارة في الضاحية الجنوبية لبيروت تأييدا لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وذكرت شبكة "ال بي سي" أن أنصار حزب الله يحملون أعلام الحزب دعما للخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله.

كما انطلقت مسيرة سيارة في بعلبك من أمام مسجد رأس الإمام الحسين في محلة رأس العين، تزامنا مع مسيرات سيارة على امتداد الطريق الدولية في البقاعين الشمالي والأوسط.

وأكدت "ال بي سي" نقلا عن مصادرها بأن "مداخل الضاحية مغلقة ويمنع على المتظاهرين التوجه نحو وسط العاصمة".
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