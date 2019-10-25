تهشم عظام الجمجمة .. محافظ الشرقية يطمئن على الطفلة وفاء ضحية الطقس السيئ

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطفلة وفاء صبحي سالم والتي تبلغ من العمر 10 سنوات والتي تتلقي العلاج بأحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان بعد تعرضها لسقوط جسم ثقيل على الرأس أدى إلى تهشم عظام الجمجمة و تهتك في فروة الرأس.



التقى المحافظ بأسرة الطفلة وتعرف على حالتها الصحية متمنيا لها الشفاء العاجل وأوصى إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية و اجراء التدخلات الجراحية اللازمة لحالة الطفلة طبقا للتقارير الطبية للحالة لحين تماثلها للشفاء و خروجها من المستشفى و عودتها لمنزلها.



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.