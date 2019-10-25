Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب الجامع الأزهر: الأخلاق أساس قيام الأمم وبقائها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:01 م
خطيب الجامع الازهر
خطيب الجامع الازهر
Advertisements
محمود ضاحي

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، تحت عنوان" الإسلام دين القيم الحضارية".

وقال الدكتور العواري إنّ الأخلاق شيء فطري موجود في كل إنسان وطبيعته وفطرته، والحياة ومؤثراتها والبيئة المحيطة هي التي تؤثر على هذه الأخلاق وارتقائها أو انحدارها، لذا يجب على كل واحد منا أن يجعل الأخلاق التى نادى بها الإسلام هي أسس التربية التي يربي أبناءه عليها؛ حتى نرتقي بأوطاننا.

وأوضح عميد كلية أصول الدين، أن الأخلاق في الإسلام لم تُبنَ على نظريات ولا على مصالح فردية، ولا على عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعًا لها، إنما بُنيت على اهتمام الفرد بنفسه ومجتمعه معًا، فلابد أن تظهر أخلاقك في المجتمع، فهي مقياس إيمانك، إذ لا يمكن أن تكون الأخلاق فضائل منفصلة، إنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة، ترتقي بالنفس وتهذبها، ويظهر أثرها بالإيجاب على المجتمع.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر أنّ الأخلاق تعدّ الأساس الذي يقوم عليه بقاء الأمم، حيث إنّ بقاء الأمم مرتبط ببقاء الأخلاق، وانهيار الأخلاق يؤدي إلى انهيار الأمم، حيث قال الله تعالى: (وَإِذا أَرَدنا أَن نُهلِكَ قَريَةً أَمَرنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تَدميرً).

واختتم فضيلته أن الإسلام بيّن أن الغاية من بعثة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- تقويم الأخلاق، وتهذيبها وتصفيتها، فقال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، مبينًا أن أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام تكمن في الدرجة الأولى في كونها دليل الإسلام وترجمته العملية، وكلما كان الإيمان قويًا كلما أثمر خلقًا قويًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب الجامع الازهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غير الله بها مجرى التاريخ

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غير الله بها مجرى التاريخ

المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء.. رأي شيخ الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الأخلاق أساس نهضة الأمم وبقائها

ترشيحاتنا

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري .. اعرف السبب

الإسكندرية تغرق فى الأمطار.. إلغاء الدراسة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى

عواصف رعدية وأمطار عنيفة تضرب إسرائيل.. صور

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان

مى كساب تضع مولودها الثالث نوح .. صور

إطلالة خريفية.. الأميرة ميجان ميركل في أحدث ظهور