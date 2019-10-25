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محافظات

لليوم الثاني.. محافظ الشرقية يُتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالزقازيق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:23 م
محافظ الشرقية يُتابع
محافظ الشرقية يُتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالزقازيق
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محمد الطحاوي
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع مدينة الزقازيق وذلك بعد تعرض المدينة لموجة من الأمطار تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

دفعت رئاسة مركز الزقازيق وحي أول بالدفع بسيارات الكسح لسحب تجمعات المياه المتراكمة بنفق أبو الريش والشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وعبور المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المركز والمدن والأحياء ومسئولي القطاعات الخدمية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والدفع بسيارات الكسح لسحب تراكمات مياه الأمطار من جميع الطرق والشوارع والمحاور المرورية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

كان محافظ الشرقية قد قام صباح اليوم بزيارة لمدن بلبيس والعاشر من رمضان وأبو حماد لمتابعة إستعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.
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