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اقتصاد

رئيسة مجلس الأعمال المصري الروسي: قمة روسيا إفريقيا تفتح آفاق جديدة للتعاون

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قالت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، إن ما شهدته القمة" الروسية – الأفريقية " من تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة الإرهاب، يكشف عن رغبة واضحة لدي الطرفين لتنمية حجم حركة التجارة المتبادلة، خاصة مع امتلاك القارة السمراء للمواد الخام والتي يتم تصدير 80% منها، وامتلاك الجانب الروسي للتكنولوجيا والخبرة التي يمكن تصديرها للقارة، و هو ما يمثل قيمة مضافة للصادرات الأفريقية تعود علي الجانبين .

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن نتائج القمة ستكون محل اهتمام من جانب مجلس الأعمال المصري الروسي، فيما لفتت إلي أن تعزيز الأمن في القارة ومواجهة الإرهاب يبدأ من رفع معدلات التنمية وتوفير فرص العمل لشباب القارة، و هي الرسالة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في أن تصل إلي روسيا والعالم .


و أكدت سحر طلعت مصطفي، أن مصر هي بوابة أفريقيا، وجسر التنمية بين روسيا و أفريقيا، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس و التي ستكون فرصة كبير لنقل الخبرات الروسية في مجال الصناعة لمصر و أفريقيا و تسويق المنتجات الروسية في السوق الأفريقي.
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