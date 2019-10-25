Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد عودته من الإصابة.. أسبوع قوي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:40 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
نور عادل
ينتظر المحترف الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي أسبوعا من العيار الثقيل، وذلك عقب عودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق توتنهام يوم الأحد المقبل باستاد انفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف وذلك في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الإنجليزي.

بينما في الأسبوع ذاته يوم الأربعاء المقبل يواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال الإنجليزي باستاد انفيلد في تمام الساعة التاسعة والنصف وذلك في إطار دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول في دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يسعى لتضييق الخناق على ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول و سالزبورج اليوم في دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في دورى أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. لاعب سالزبورج يقلد احتفال محمد صلاح.. شاهد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي .. تفاصيل

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

قلب أبيض.. والد الطفل أدهم يوجه رسالة إلى شيكابالا

ليفربول يقترب من صفقة تاريخية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان