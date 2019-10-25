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فن

بيومى فؤاد يستعيد ذكريات مسلسل الواد سيد الشحات مع أحمد فهمى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:53 م
بيومى فؤاد واحمد
بيومى فؤاد واحمد فهمى
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محمد بدران
نشر الفنان بيومي فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة من أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه مؤخرًا.

وعلق الفنان بيومى فؤاد على الصورة قائلًا " بعتنى بكام يافهمى" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
بيومى فؤاد يستعيد ذكريات مسلسل الواد سيد الشحات مع أحمد فهمى
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