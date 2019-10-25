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أخبار البلد

الأوقاف: أغلقنا الطريق أمام المتشددين أصحاب الأفكار المتطرفة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:43 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي

عقد قيادات وزارة الأوقاف لقاءً بديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة , والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

اكد وزير الأوقاف أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأحوال المادية للأئمة من الموارد الذاتية للوزارة ، فقد قامت الوزارة ب من دراسة الموضوع ، ولدينا أمل كبير أن يدخل حيز التنفيذ في هذا العام الجاري 2019 .

وأضاف اننا أطلقنا حملة دعوية عالمية تحت عنوان : ” هذا هو الإسلام ” للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة طوال شهر ربيع الأول ، مبينا أنه في العام الماضي كان هدف حملة رسول الإنسانية تعريف الناس بعظمة الإسلام وسماحته ، فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق ، فكلما بذلنا جهدًا أوسع كلما أغلقنا الطريق أمام المتشددين أصحاب الأفكار المتطرفة ، وحتى لا نخاطب أنفسنا فقط فقد أطلقنا حملة الأوقاف العالمية هذا العام بعشرين لغة من لغات العالم ، كما أن الخطبة اليوم مترجمة إلى ثماني عشرة لغة ، آملين تصحيح الصورة الذهنية ونشر الصورة الصحيحة للإسلام ، دون إفراط أو تفريط .

وفي سياق متصل أشار إلى أن مشروعات وزارة الأوقاف تزداد كل يوم نجاحًا ، مبينًا أن الوزارة نجحت في أول عام من جمع صكوك الأضاحي من جمع 32 مليونًا ، ثم في العام الذي يليه جمعنا ٥٠ مليونا ، بينما في هذا العام بلغت حصيلة صكوك الأضاحي ١٠٥ ملايين جنيه ، محققة نجاحًا غير مسبوق ومنقطع النظير، مما يعكس ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الوطنية .


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