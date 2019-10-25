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محافظات

أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، هطول أمطار غزيرة امتدت لعدة ساعات وذلك على عدد كبير من قرى ومدن المحافظة، خاصة في مراكز مطوبس والبرلس والحامول.

وأدت الأمطار إلى إعاقة حركة سير المارة ومكوث المواطنين في منازلهم، وتقليل السائقين لسرعات المركبات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، منعًا لوقوع حوادث الطرق.

كما أدت شدة الأمطار إلى عدم استقرار التيار الكهربائي في عدد من القرى، فضلًا عن تحول شوارعها إلى برك من مياه الوحل، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن بالإشراف على سحب من مياه الأمطار من الشوارع.

وفي مدينة كفر الشيخ، قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة، التي تعمل ليلًا ونهارًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم.
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
أمطار غزيرة متواصلة تضرب قرى ومدن كفر الشيخ .. فيديو وصور
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