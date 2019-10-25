تحرك سريع من شباب قرية الدلجمون بالغربية بعد وفاة 3 حالات صعقا بسبب مياه الأمطار.. صور

شهدت قرية الدلجمون بكفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم إطلاق العشرات من شباب القرية مبادرة تغطية أعمدة الإنارة العامة بمادة بلاستيكية لتأمين أرواح أطفال القرية وذلك عقب وفاة ١٧ حالة علي مستوي الجمهورية منهم ٣ حالات في الغربية بسبب صعق الكهرباء من ملامسة أعمدة الكهرباء.



كما سعي شباب القرية إلي ابتكار حلول بها لعزل أعمدة الكهرباء مثل إحاطتها بواسير بلاستيك ولفها بأكياس بلاستيك.



واستخدم شباب القرية وسيلة لعزل الأعمدة بطبقة من البلاستر الشيكردوم مما لاقي استحسان المواطنين في القرية.



وأعلن الشباب منفذو الفكرة أن هذا لا يعني ملامسة تلك الأعمدة ولكن أنها قد تنقذ حياة أي شخص يضطر لملامستها مناشدين المواطنين بتوخي الحيطة والحرص علي عدم ملامسة تلك الأعمدة.