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مرأة

كوارث.. ماذا يحدث للجسم عند استنشاق الهواء الملوث.. أبرزها الاكتئاب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
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نهى هجرس
يشعر البعض من الأشخاص بالضغط النفسى أو التوتر فيذهبون لأستنشاق الهواء، ولكنهم لا يعلمون ما الذى يفعله الهواء إذا كان ملوثا.

وذكر موقع power of positivity بعض الأمراض التى يمكن أن تحدث بسبب الهواء الملوث وهى:

1-سرطان الرئة الذى يمكن أن يسبب الوفاة
2- السكتة الدماغية التى تسبب الموت
3- أمراض القلب التى يمكن أن تسبب امراض أخرى للجسم

4- التأثير على الأناث
أظهرت النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 71 و 80 سنة اللائي تعرضن لمستويات عالية من التلوث انخفاضًا إضافيًا في القدرة على المعرفة والتفرقة بين الأشياء.

5- التأثير على الأطفال
يتعقب أستنشاق الهواء الملوث من الصغر ويستمر معه مما يصيبة بالكثير من الأمراض.

6- الأكتئاب
كثير من الأشخاص يعتقدون أن الأكتئاب يأتى بسبب هذه الأعراض مثل( الحزن الشديد، عدم الثقة بالنفس، التوتر)
ولكن أيضًا الهواء الملوث يؤثر بشكل سلبى على أعضاء الجسم كاملًا مما يسبب الاكتئاب الحاد.
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