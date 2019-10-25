فى احتفالية جامعة طنطا بنصر أكتوبر: قواتنا المسلحة فى ملحمة العبور أبهرت العالم.. صور

نظمت جامعة طنطا احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بعنوان “أكتوبر العبور الجديد" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بحضور واللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي قائد المنطقة الشمالية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا فى كلمته، إن قواتنا المسلحة الباسلة هى نبت من أرض مصر وهى الدرع الواقية للوطن وأنه يصفها بجهاز المناعة الذى يحمى مصر، مؤكدا أن بطولات قواتنا المسلحة فى ملحمة العبور أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.



وأشار إلى أن مصر استغرقت 6 سنوات للإعداد لحرب أكتوبر وهى الفترة التى انقضت بين النكسة والانتصار العظيم ..وأن العبور الثانى لمصر تحقق تحت قيادة الرئيس السيسى خلال 6 سنوات ايضا بالإنجازات واستعادة مكانة مصر عالميا وعودة ريادتها لأفريقيا.



وأضاف رئيس الجامعة، أن ملحمة العبور كانت بقيام قواتنا المسلحة بالسيطرة على شواطئ قناة السويس بالكامل وتعد من ملاحم الحرب العظيمة على مستوى العالم التى ظهرت خلالها قدرات مصر القيادة والشعب والقوات المسلحة على شجاعة التخطيط العلمى لأعظم معارك اقتحام الموانع والخطوط الدفاعية فى التاريخ العسكرى، وتجلت فيها شجاعة جنود وضباط قواتنا المسلحة الذين قاموا بعملية العبور فى قوة أذهلت العدو وجعلت العالم كله يقف على أطراف أصابعه أمام شجاعة وبطولة جنود وضباط قواتنا المسلحة فى هذه المعركة الخالدة.



وأضاف رئيس الجامعة أن مصر تشهد الآن العبور الثاني بالانجازات والمشروعات التنموية التى تحققت فى كل ربوع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أنقذ الوطن وقاد ملحمة الأمل البناء والتنمية وقاد معجزة المصريين ل 6 سنوات ومشروعه الوطنى يعبر بهم إلى المستقبل، مؤكدا أن ما تحقق من مشروعات قومية كبرى فى مصر خلال 6 سنوات لم يحدث فى تاريخها حيث بلغت تكلفة هذه المشروعات 4 تريليونات جنيه.





وتحدث دكتور سبع عن إنجازات جامعة طنطا خلال 18 شهرا وأشار إلى أنها تخطت 2 مليار جنيه، موضحا أن إنشاء أكبر مستشفى فى الشرق الأوسط لجراحة الكلي وافتتاح أول مستشفى جامعى للصدر بطنطا قريبا وافتتاح كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية جديدة للفنون التطبيقية والحصول علي موافقة لإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي معهد للنانو تكنولوجي وأعلن عن إعفاء أبناء الشهداء ومصابى العمليات العسكرية من المصروفات الدراسية.



وأعرب رئيس الجامعة فى ختام كلمته عن سعادته برئاسة مصر بالاتحاد الأفريقي وأشاد بكلمة الرئيس السيسي في البيان الختامي بروسيا وهو يتحدث من ثبات وعزة ورفعة مصر ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة الأبطال في ذكري انتصارات اكتوبر.