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أخبار العالم

السنيورة: الحريري يسعى إلى توافق حول حكومة جديدة قبل استقالة الحالية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:57 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة
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أحمد محرم
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، في حوار مع قناة "سكاي نيوز"، أن الوضع المالي في لبنان شديد الصعوبة ولا يمكن تهدئة الأسواق في ظل الحكومة الحالية.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة أن السياسات الخارجية الحالية التي يتبعها لبنان أدت إلى انعكاسات اقتصادية سلبية.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة من المتظاهرين في لبنان بالحرص على وحدتهم و سلمية احتجاجاتهم والاستعداد لتحرك طويل الأمد.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي لم يشهد لبنان له مثيلًا على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.
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