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محافظات

شفط مياه الأمطار على الطريق السريع في قها.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:17 م
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع في قها.. صور
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إبراهيم الهوارى
تمكن فريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية من شفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من الطريق السريع وداخل شوارع المدينة والتأكد من عدم وجود أى للتجمعات تفاديًا لوقوع أى حوادث .

وقالت المهندسة أمل فوزى رئيس مجلس مدينة قها انه تم رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التى تعتمد على مستوى أدائها.

من جهته، أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء بسرعة التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاستة للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع في قها.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع في قها.. صور
شفط مياه الأمطار على الطريق السريع في قها.. صور
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