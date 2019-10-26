نصل بالتعليم إلى أعماق الجبال.. نخل شمال سيناء تدعم العملية التعليمية

تتواصل العملية التعليمية بمركز نخل بشمال سيناء، والتي تشمل مدارس مترامية الأطراف من الكونتلا إلي النقب ، مرورا بمدينة نخل إلي قرية وادي الحاج خلال موسم الشتاء ، كما تستمر العملية خلال الايام الحالية دون تعليق.





كما اتخذت المحافظة عدة تدابير للتغلب علي المواقف التي تسببها مياه السيول لتأكيد استمرار انتظام التلاميذ في مدارسهم وتسكين المدرسين في الاستراحات التي تم تجهيزها لهم.





وقال صبري عبد الغني مدير إدارة نخل التعليمية ، ان العملية التعليمية تسير بطريقة سلسلة ومنظمة، وتبذل الإدارة التعليمية بنخل قصارى جهدها ليصل التعليم الي اعماق الجبال بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، والتي تحرص علي تقديم كل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية بوسط سيناء بخاصة نخل وقراها من إنشاء المدارس.





وأوضح مدير إدارة نخل التعليمية، ان هناك 39 مدرسة علي مستوي المركز يدرس بها 1638 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية ، منهم 829 تلميذة في المرحلة الابتدائية و 414 في المرحلة الإعدادية و 252 في التعليم الصناعي و68 في مرحلة التعليم التجاري و42 ثانوي عام و 34 في التعليم المجتمعى أي جانب 851 من العاملين بديوان الادارة والمدارس الإدارة المختلفة.





واكد انه تم تجهيز المجمع التعليمي بنخل بطاقة 70 سريرا ، وتجهيز 7 شقق سكنية كاملة استراحات للمعلمين بمنطقة التمد، وإنشاء مدرسة نخل الابتدائية 5 أدوار بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وإنشاء الإدارة التعليمية والتي تم افتتاحها والعمل فيها مع بداية العام الدراسى 2019/2020.



