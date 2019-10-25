شاهد.. العناية الإلهية تنقذ عائلة من موت محقق في أمريكا

عرضت فضائية "روسيا اليوم " مقطع فيديو يرصد نجاة عائلة مكونة من أب وأم وطفل رضيع من موت محقق أثناء عبورها تقاطع في الولايات المتحدة الأمريكية.



ونشرت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية مقطع فيديو، يظهر اصطدام سيارة بسيارة أخرى في تقاطع، وذلك قبل أن تصطدم سيارة مسرعة العائلة المكونة من أب وأم ورضيع.



واصطدمت سيارة بأخرى مسرعة كانت في طريقها لدهس العائلة مما ادى إلى انحرافها عن مسارها وابتعادها عن مسار العائلة الصغيرة.

