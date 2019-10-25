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رياضة

نجم النصر السعودي يسعد جماهيره قبل قمة الهلال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودى، عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في المران الجماعي.

وكان عبد الرزاق حمد الله قد أثار جدلًا خلال الساعات الماضية، بسبب تعرضه للإصابة في أثناء المشاركة في المناورة، التي نظمها الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، خلال مران الخميس.

وفي المقابل، أكد الجهاز الطبي أن عبد الرزاق حمد الله يعاني من كدمة بسيطة لن تعيقه عن المشاركة في مباراة الديربي أمام الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على الهلال، يوم الأحد المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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