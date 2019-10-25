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محافظات

شاهد.. لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة إلى ميدان الشيراتون بالأقصر استجابة لـ أحمد موسى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:30 م
لحظة نقل مجسم مفتاح
لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة
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شمس يونس
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر بأعمال تنفيذ نقل مجسم مفتاح الحياة من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر، إلى ميدان الشيراتون بمنطقة العوامية.

وأشرف محافظ الأقصر المستشار على أعمال النقل، مشيرا إلى أن المجسم الجديد يزين الميدان في أبهى صورة من الجمال والروعة.

وكان فى استجابة سريعة من محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم لما أذاعه الإعلامي الكبير أحمد موسي أمس فى برنامجه "على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد بشأن إزالة الرمز الفرعوني مفتاح الحياة المقلد من أمام معبد الأقصر.

أصدرت محافظة الأقصر بيانا إعلاميا جاء فيه " فى تقدير بالغ الاحترام من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لأبناء وأهالى محافظة الأقصر تقرر إزالة مجسم "مفتاح الحياة" من ميدان مرحبا أمام معبد الأقصر، موجهًا تعليماته إلى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بسرعة إزالته على الفور.

وأكد البيان أن محافظ الأقصر، استمع إلى آراء الأثريين بوزارة الآثار وعدد من المعنيين بالشأن العام بالأقصر، الذين أجمعوا على عدم صلاحية وجود مجسم مقلد لأثر أمام معبد أثرى عظيم كمعبد الأقصر.

وأشار البيان إلى أن محافظ الأقصر دائمًا على تواصل مع الشارع الأقصرى ويستمع باهتمام إلى كافة الآراء التى من شأنها أن تظهر المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة الأقصر لها طبيعة خاصة، وتحتاج إلى اهتمام خاصة لأن بها ثلث آثار العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "أناشد محافظ الأقصر إزالة أو نقل الرمز الفرعوني المقلد لأنه يمثل صورة سلبية وسيئة عن محافظة الأقصر خاصة أن هذا الرمز متواجد أمام معبد الأقصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محافظة الأقصر تعاني حالة من الإهمال لا تليق بتاريخها وحجم الآثار المتواجدة بها".
شاهد.. لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة إلى ميدان الشيراتون بالأقصر استجابة لـ أحمد موسى
شاهد.. لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة إلى ميدان الشيراتون بالأقصر استجابة لـ أحمد موسى
شاهد.. لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة إلى ميدان الشيراتون بالأقصر استجابة لـ أحمد موسى
شاهد.. لحظة نقل مجسم مفتاح الحياة إلى ميدان الشيراتون بالأقصر استجابة لـ أحمد موسى
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