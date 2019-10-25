بـ 70 جنيه .. شباب الدقهلية يزلزلون عرش الجزارين .. فيديو وصور

منذ فترة قصيرة وكانت أسعار اللحوم فى تزايد شديد حيث عانى البسطاء من ارتفاع أسعارها والتى وصلت لدى بعض الجزارين إلى ١٥٠ و ٢٠٠ جنيه للكيلو فى مراكز وقرى الدقهلية.



وتحت شعار حياة كريمة أعلن عدد من الشباب فى مدينة بلقاس وعدد من المدن الاخرى عن مبادرة لشراء المواشي وذبحها وبيعها بأسعار مخفضة تصل الى ٧٠ و ٨٠ جنيه للكيلو.



"صدى البلد" التقت عددا ممن أسسوا تلك المبادرة حيث يقول عادل صالح أحد أبناء بلقاس ومؤسس المبادرة بها " اطلقنا حملة تحت شعار حياة كريمة لبيع اللحوم باسعار مخفضة وذلك عن طريق مشاركة عدد من الشباب وتبنى الفكرة طة ياسين وتم عمل كل الأوراق اللازمة وفتح المنفذ وبدء العمل به كما قام بتوريد اللحم وتوفيرها حسام الدبلى والإشراف على العمل" .



وتابع " نقوم بذبح من ٨ إلى ١٠ عجول يوميا و٢ خرفان وعندما تتوقف قليلا بسبب المجهود الشديد حيث نستيقظ منذ الساعة ٦ صباحا ونأتى بالذبائح ونذهب الى السلخانة ثم نقف وتبيع و التمويل المادى من الشباب الذي اطلق المبادرة.



وأضاف هانى بدر احد فريق العمل " تم تكوين فريق عمل من الشباب معى وهم احمد حماية والدكتور احمد ياسين والقبطان محمود ياسين وهيثم حمودة و أيمن السويسى وكريم شريف بالاضافة الى عدد من الجزارين الذين تعاونوا معنا وعلى رأسهم الشقيقان الحاج ابراهيم والحاج حسن ذكى المسرى واصبح كيلو اللحمة يباع بـ ٧٠ جنيها مشفى عجول صغيرة" .



وقال كريم شريف " فى بداية المبادرة كنا نقوم بذبح عجلين فى اليوم وبدأ الإقبال يتزايد وأصبحنا نقوم بذبح ١٠ عجول يوميا يتم شرائهم من احد المزارع ثم ذبح وبيعهم للمواطنين فيما بدأ عدد من الجزارين فى خفض الأسعار بالتوازى معنا " .