ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات البيجو بالدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط تشكيل عصابي من 6 أفراد بيهم محبوس على ذمة قضية مخدرات تخصصوا فى سرقة السيارات .



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتعدد وقائع سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة اول وثان المنصورة ومركز نبروة.



جري تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بقيادة العقيد أحمد رمضان، رئيس القسم، والمقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث ومعاونية عمار الجداوي وإسلام عنان، للوصول الى مرتكبي وقائع السرقة.



واسفرت جهود فريق البحث الى ان تشكيل عصابي يتزعمة "ياسر.ح.ا"،45 عاما ،ومقيم بشارع المضرب بعزبة الشال ولة كارت معلومات تحت رقم 4831/13ج، بالإشتراك مع كلا من "رمضان.س.ا.س"، عامل خرده، ومقيم قرية الربع بمركز تمي الامديد، و"محمد.ث.ع"، ومقيم بذات القرية، و"حسن.ع.س.ص"،34 عاما تاجر خردة ومقي بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، و"حلمي.م. "، 62عاما، سائق، ومقيم بذات القرية، "والمتولي..م.ا"،50عاما، ومقيم بعزبة عبدالمجيد بكوم بني مراس التابعة لمركز المنصورة، وراء ارتكاب وقائع السرقة .



بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعا باستثناء التهم الثاني "محبوس على ذمة قضية مخدرات"، وبمواجهتهم بما اسفرت عنة التحريات أعترفوا بأرتكاب 8 وقائع لسرقة السيارات بنطاق قسم اول المنصورة ومدينة نبروة وطلخا.



بإرشادهم جري ضبط السيارات المسروقة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.