شاهد .. الإعلان الرسمي لـ الفيلم القصير حبيب





طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للفيلم القصير "حبيب"، الذي يقوم ببطولته سيد رجب، وسلوى محمد علي، هو تأليف وإخراج شادي فؤاد، و إنتاج شركة Red Star Films | S Productions."حبيب" مونتاج محمد عيد، وإشراف فني وتصميم مناظر وملابس لورا هاني، ومدير تصوير جوزيف كرم، ومنتج فني صبري السماك، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم الصوت والمكساج محمود حفني، ومهندس صوت محمد عامر، ومدير انتاج أحمد يحيي، وتصحيح ألوان رامي عيد، ومساعد مخرج: محمد فريد، ومصمم مناظر تنفيذي أول منير وصفي، ومصممين مناظر تنفيذيين ميرنا مجدي، وآية سامي، وآية المغربي.كما شارك به عدد من الممثلين هم علي صبحي، ومينا نادر، ومجدي الباسوسي، وكوكو، وبولا ماهر، وحسن عبدالوهاب، ولمياء الخولي، وأوشة.