Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. الإعلان الرسمي لـ الفيلم القصير حبيب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:19 م
سيد رجب وسلوى محمد
سيد رجب وسلوى محمد علي
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للفيلم القصير "حبيب"، الذي يقوم ببطولته سيد رجب، وسلوى محمد علي، هو تأليف وإخراج شادي فؤاد، و إنتاج شركة Red Star Films | S Productions.

"حبيب" مونتاج محمد عيد، وإشراف فني وتصميم مناظر وملابس لورا هاني، ومدير تصوير جوزيف كرم، ومنتج فني صبري السماك، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم الصوت والمكساج محمود حفني، ومهندس صوت محمد عامر، ومدير انتاج أحمد يحيي، وتصحيح ألوان رامي عيد، ومساعد مخرج: محمد فريد، ومصمم مناظر تنفيذي أول منير وصفي، ومصممين مناظر تنفيذيين ميرنا مجدي، وآية سامي، وآية المغربي.

كما شارك به عدد من الممثلين هم علي صبحي، ومينا نادر، ومجدي الباسوسي، وكوكو، وبولا ماهر، وحسن عبدالوهاب، ولمياء الخولي، وأوشة.

 
Advertisements

ترشيحاتنا

صحيفة: الأهلي السعودي يطلب ضم طارق حامد.. اعرف موقف اللاعب

لـ مظهر أنيق.. الـ ankle boots موضة شتاء 2019.. صور

اطمنوا .. محافظ الدقهلية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بخصوص الأمطار

مهزأة.. رضوى الشربينى تسب فتاة بسبب مقطع فيديو.. شاهد

حقيقة زيارة قيادات من الشرطة لـ رئيس ناد بمنزله لحل أزمة الدوري

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان