ابعدوا عن المحولات والأعمدة.. محافظ الشرقية يحذر المواطنين من الأمطار البرقية والرعدية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بضرورة عمل نشرات توعوية لطلاب المدارس بكافة المراحل الدراسية في جميع الإدارات التعليمية، خاصة الأطفال بضرورة الإبتعاد عن المحولات وأكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار البرقية والرعدية حتي يتم تجاوز وتخطي هذه الفترة الحرجة وموجة الطقس السيئ وغير المستقر التي تتعرض لها محافظة الشرقية.



جاء ذلك حرصًا من محافظ الشرقية علي صحة وسلامة أبنائه الطلاب في المحافظة وطالب المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتوعية المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد علي مستوي المحافظة بأهمية اتباع تعليمات الحفاظ علي سلامتهم اثناء هطول الامطار كما كلف المحافظ جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ ذات التعليمات وإرشاد العاملين بها لتجنب وقوع حوادث.



كما أعطى المحافظ تعليمات مماثلة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية بتنفيذ حملات توعية للمواطنين بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء هطول الأمطار لضمان سلامتهم.



فضلا عن القيام بفصل التيار الكهربي عن أعمدة الكهرباء في حالة وجود تراكمات لمياه الأمطار أسفلها لحين الانتهاء من أعمال الكسح والشفط لتلك المياه حرصا علي سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأي مخاطر.