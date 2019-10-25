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مرأة

لن تتوقع .. 10 فوائد لـ القلقاس تجعلك تستغنى عن الأدوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد القلقاس من أهم الأكلات وأقدمها التى يفضل تناولها طوال السنة، وذلك لما تحتوية من معادن وفايتامينات مثل الكالسيوم والفسفور، والكثير غيرها.

وكشف موقع healthline عن أهم فوائد القلقاس التى لا حصر لها وهى:

1-يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم
2-مضاد للألتهاب فهو يعالج الشعب الهوائية والحلق والجهاز التنفسى
3-يقوى الدورة الدموية ويعالج الأنيميا لأحتوائة على عنصر الحديد
4-يعمل على الوقاية من السكتات القلبية وتصلب الشرايين ويعزز صحة القلب
5-مفيد للشعر ويعمل على منع التساقط
6- يساعد على التخلص من حصوات الكلى والمثانة
7- يحتوى على مادة البوليفينول التى تقلل خطر الإصابة بالسرطان
8- يساعد على فقدان الوزن لأنه مصدر جيد للألياف
9- يساعد على بقاء المعدة بصحة أفضل ويقوى مناعتها بتكوين البكتيريا الجيدة
10- فيتامين أ يساعد على صحة العيون وحمايتها من الأمراض
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