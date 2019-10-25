إخماد حريق التهم محتويات شقة بحى السيدة زينب وإنقاذ سيدتين من الموت

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم محتويات شقة بحى السيدة زينب وإنقاذ سيدتين من الموت.



تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بالسيدة زينب ، علي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى الشقق المجاورة.



فيما تمكنت القوات من إنقاذ سيدتان من الموت حرقا ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

