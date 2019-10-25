Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخماد حريق التهم محتويات شقة بحى السيدة زينب وإنقاذ سيدتين من الموت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:35 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم محتويات شقة بحى السيدة زينب وإنقاذ سيدتين من الموت.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بالسيدة زينب ، علي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل ان تمتد لباقى الشقق المجاورة.

فيما تمكنت القوات من إنقاذ سيدتان من الموت حرقا ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

مجموعة الأهلي.. أزمات النجم الساحلي تتوالى.. تفاصيل

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

بعد الحقن بالبوتكس .. منى زكى تكشف عن تفاصيل فيلمها الصندوق الأسود.. فيديو

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان