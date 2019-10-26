علاجات منزلية للتخلص من الجيوب الأنفية في الشتاء.. مشروبات تساعدك على الشعور بالدفء.. ومأكولات تجنبها خلال نزلات البرد.. منظمة الرعاية الصحية تهدد من انتشار وباء يشبه الإنفلونزا

بدون أدوية.. كيف تتخلص من آلام الجيوب الأنفية

مشروبات تساعد على تدفئة الجسد دون زيادة وزن.. رقم 3 الأهم

البيتزا أغربهم.. تجنب هذه الأطعمة أثناء إصابتك بالبرد

يشبه الإنفلونزا.. وباء يهدد دول العالم خلال ساعات





يمتاز فصل الشتاء بتدني درجات الحرارة عن ما كانت عليه في الفصول الأخرى، ويزداد فيها هطول الأمطار، ويصبح الجو باردًا جدًا، وبالرغم من فصل الشتاء من الفصول المميزة، وذلك لما يتمتع به من طقس جميل، واجواء مميزة، إلا انه لا يكتفى بذلك فقد نجد انه يكثر الإصابة ببعض الأمراض، والتي لا تقتصر على الصغار فقط، بل وتصيب الكبار ايضا.





ويمكن ان يعاني الكثير من الأشخاص من الجيوب الأنفية مع بداية فصل الشتاء وتغيير الطقس الجوي المفاجئ، إلا ان هناك بعض العلاجات المنزلية، التي يمكن ان تساهم في الحد من اعراض الجيوب الأنفية، وفقا لما جاء في موقع "Health line".





1- البخار:

يساعد البخار على ترطيب الجيوب الأنفية، وتخفيف المخاط الذي يكون سميكًا بمرور الوقت، فخذ حمامًا ساخنًا واستنشق البخار لتقليل الضغط. يمكنك أيضا استخدام المرطب لمزيد من الإغاثة على المدى الطويل.





2- المياه المالحة:

يحتوي الملح على عناصر تساعد على زيادة الرطوبة في الأنف ويقلل من ضغط الجيوب الأنفية، فيمكنك عمل المحلول باستخدام صودا الخبز ، والماء المقطر ، والملح الخالي من اليود.





3- الراحة التامة:

يحتاج جسم الانسان الى الكثير من الراحه بالنوم، لانه يحفز العقل على تنشيط الهرمونات التي تساعد من التخلص من الأمراض ومقاومة الالتهابات، فحاول تجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين لعدم السهر أثناء فتره الليل.





4- رفع الرأس:

ارفع رأسك كل ليلة بمساعدة الوساده، لمنع تراكم الجيوب الأنفية ومساعدتك على التنفس بشكل أكثر راحة.





5- شرب المياه:

الجفاف الذي يتسبب من قلة المياه يزيد من الضغط في ممرات الجيوب الأنفية، فحاول أن تشرب كمية كثيرة من الماء والاحتفاظ بالسوائل طوال اليوم.





6- ممارسة الرياضة:

ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل اليوجا وأنشطة الضغط، تساعد على زيادة الدورة الدموية وتخفيف ألم الجيوب الأنفية.





ونجد ان فصل الشتاء يعانى أغلب الأشخاص من الشعور بالبرودة الشديدة، وعدم الشعور بالدفء الكافي، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية بعض المشروبات التى تساعد على تدفئة الجيم بدون زيادة وزن وهى:





1-حمص الشام:

هو مشروب يمنح الجسد التغذية والدفء، ويمكن لمن لا يعانون من القرحة أن يضيفوا إليه عصير الليمون ومسحوق الفلفل الحار كما يمكن إضافة الكمون والكركم والزنجبيل أيضًا لرفع مستويات الحرق.





2-شوربة العدس:

العدس يحتوي على عدة أحماض أمينية تزيد من مناعة الجسد وتقيه من الإصابة بعدة أمراض.





3- شوربة الدجاج والخضراوات:

تعمل على تدفئة الجسد ومنحه الكثير من العناصر الغذائية، كما تقاوم الإحساس بالجوع وتمنح الجسم شعورًا بالشبع.





4-الشوكولاتة الساخنة:

تمنح الشكولاتة الجسد الطاقة والتدفئة وتعمل على تحسين المزاج والحالة النفسية.





5- الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الحلق وطرد البلغم ولكن لا يقف دور الجنزبيل عند العلاج فقط بل إنه من أقوى العلاجات الوقائية.





مع دخول فصل الشتاء وتعرض الأشخاص لنزلات البرد، فسوف نقوم بإستعراض أبرز الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها أثناء إصابتك بنزلات البرد الحادة، وذلك لما جاء في موقع لموقع "WebMD".





1- الجبن:

يجب الكثير من الأشخاص تناول الجبن بأنواعها المختلفة، ولكن إذا كان الشخص مريض بنزلة برد فعليه الابتعاد عنها فورًا، فهي تحتوي على دهون تمنع الجسم من محاربة الأمراض.





2- القهوة:

من المشروبات الساخنة التي تحتوي على كافيين، ولكنها مضرة بالصحة عند الإصابة بالانفلونزا، فإنها تزيد من جفاف الجسم، ولم تساعد الشخص على التخلص من المرض الذي يعاني منه في الشتاء.





3- الفلفل الحار:

واحد من أبرز الاطعمه التي لا ينصح بتناولها أثناء فصل الشتاء، لأنه يزيد من أمراض البرد والجيوب الأنفية.





4- البيتزا:

تحتوي البيتزا على نوع من القمح الذي يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد، فعدم تناولها يعتبر من الأفضل.





5- اللحوم الحمراء:

أكدت الأبحاث أن تناول اللحوم الحمراء لم تساعد الأشخاص على الشفاء من نزلات البردة الحاده، وأنها تزيد المرض، وعليك استبدالها باللحوم البيضاء مثل الدجاج.





ونشرت صحيفة Daily mail تقريرًا يفيد بأن هناك وباء يهدد كل دول العالم، خلال ساعات قليلة ، وأنه وباء يشبه الإنفلونزا، ويمكن ان يتفشي هذا الوباء الشبيه بالإنفلونزا وان يكتسح عدد كبير من الدول خلال 36 ساعة ويقتل عشرات الملايين.





وأكد التقرير أن أنظمة الرعاية الصحية الموجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم وجدت أن 13 دولة فقط لديها الموارد اللازمة لمواجهة هذا الوباء القاتل .





ومن بين الدول التي بإمكانها مقاومة الوباء كانت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا و كندا ، فرنسا وهولندا، في حين أن غالبية أفريقيا كانت تعتبر الأقل استعدادًا لمقاومة الوباء بسبب سوء التحصين.



