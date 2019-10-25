الموت فوق سطح المنزل .. مصرع سيدة وإصابة 2 صعقا أثناء رفع مياه الأمطار بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها واصيب اثنان آخران بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم بعزبة أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين .



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من "مني علي محمد، 40 عاما، جثة هامدة، فيما أصيب كل من محمد هاني إبراهيم،16 عاما، وهمام ابراهيم محمد، 45 عاما، بصعق بالتيار الكهربي.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام صقر الى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفاة بصحبة المصابين بنزح ورفع المياه من أعلى منزلهم أثناء هطول الأمطار الكثيف، تعرضوا إلى الصعق الكهربائي تم إيداع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.