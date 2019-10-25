Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الموت فوق سطح المنزل .. مصرع سيدة وإصابة 2 صعقا أثناء رفع مياه الأمطار بالدقهلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:56 م
جثة -ارشيفية
جثة -ارشيفية
Advertisements
همت الحسينى
لقيت سيدة مصرعها واصيب اثنان آخران بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم بعزبة أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين .

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من "مني علي محمد، 40 عاما، جثة هامدة، فيما أصيب كل من محمد هاني إبراهيم،16 عاما، وهمام ابراهيم محمد، 45 عاما، بصعق بالتيار الكهربي. 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام صقر الى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفاة بصحبة المصابين بنزح ورفع المياه من أعلى منزلهم أثناء هطول الأمطار الكثيف، تعرضوا إلى الصعق الكهربائي تم إيداع جثة المتوفاة بمشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقط من أعلى سطح منزله أثناء نزح مياه الأمطار.. مصرع سائق في الغربية

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

ضحايا الأمطار.. خافا من تراكم المياه فسقطا من أسطح منازلهم بالغربية

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

الموت صعقا في مياه الأمطار.. مأساة تكررت في 4 محافظات والمتهم عامود كهرباء

الصعق الكهربائي.. ماذا لو استمرت الكارثة دون حلول حتى نهاية الشتاء

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية.. فيديو

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا.. الاثنين

في آخر لحظة .. العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت صعقا بطنطا

هل يستحق ميتشو فرصة أخيرة مع الزمالك.. الأرقام ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان