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حوادث

مصرع شاب من قرية الهياتم بالمحلة صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:32 م
الشاب
الشاب
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أحمد على
لقي شاب يدعي سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بصعق احد شباب القرية بالتيار الكهربائي عقب ملامسة أحد أعمدة الإنارة.

وتبين أن الشاب يدعى سيد البرقى بمقيم بالقرية بعد ملامسته لأحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.

وأكد أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوي.

يذكر أن هذه هي الحالة الثالثة التي تلقى حتفها بنفس الطريقة منذ هطول الأمطار.
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