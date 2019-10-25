إن كنت ناسي أفكرك.. الدوحة تغرق في شبر مية 2018.. شاهد

دويلة قطر غرقت في «شبر مية» في عام 2018 وذلك بسبب السيول والأمطار، وكيف تستطيع قطر تنظيم بطولة كأس العالم في 2022 وهي لا تستطيع أن توفر بنية تحتية تمكنها من تصريف الأمطار.



وتنفق قطر ملايين الدولارات على دعم الإرهاب وإيواء العناصر الإرهابية ولا تهتم بتوفير بنية تحتية تمكنها من تصريف الأمطار حال هطولها بغزارة.



وتناست قطر كيفية بناء دولتها وتطوير بنيتها التحتية في سبيل تدمير دول المنطقة ودعم وتمويل الإرهاب والعناصر الإرهابية في المنطقة، وسعيهم المستمر لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.

