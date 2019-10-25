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رياضة

تأجيل قمة تونس بين الترجى والنجم الساحلى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكدت بعض التقارير التونسية على أنه تقرر تأجيل لقاء الترجى التونسى و النجم الساحلى الذى كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة فى الأول من نوفمبر القادم.

و أشارت التقارير إلى أن الإتحاد التونسى لكرة القدم قرر تأجيل اللقاء إلى موعد غير محدد و ذلك بسبب إلتزامات الترجى فى البطولة العربية و مواجهته المرتقبة مع فريق أولمبيك اسفى المغربى.

يذكر أنه تقرر تأجيل القمة فى فى مصر بين الأهلى و الزمالك التى كان من المقرر إقامتها يوم 21 أكتوبر الجارى لأجل غير مسمى و تأجيل القمة الاسبانية بين برشاونة و ريال مدريد بسبب مشاكل أمنية فى إقليم كاتلونيا.


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