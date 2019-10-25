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محافظات

الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:16 م
الامطار تتسبب في
الامطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية
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أحمد على
تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة الغربية في ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل في بعض المناطق مما تسبب في غرق بعض الأراضي الزراعية وتلف المحصول.

كما شهدت قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود ارتفاع كبير في منسوب المياه الموجودة في نهر النيل مما تسبب في فيضان المياه وغرق بعض الأراضي الزراعية المجاورة له وتلف المساحة المنزرعة بها.

كانت محافظة الغربية، شهدت موجة أمطار شديدة منذ يومين وصلت إلي ذروتها اليوم ورفعت أجهزة المحافظة من حالة الطوارئ والاستعداد بها من أجل التعامل مع أي أزمات قد تتسبب عنها الأمطار.
الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور
الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور
الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور
الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور
الأمطار تتسبب في ارتفاع منسوب النيل وغرق الأراضي الزراعية في كفر حسان بالغربية.. صور
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