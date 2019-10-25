النقل : استمرار جهود هيئة الطرق والكباري في التصدي لآثار الطقس الجوي

أكد المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري انه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ في كافة انحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي طارئ في الطرق التابعة للهيئة بسبب الطقس الجوي غير المستقر وهطول الامطار .



وأضاف نادر، ان تلك الفرق تتعامل فوريا عقب هطول الأمطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وانسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة. مشيرا الى من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل الفوري معها محور التعمير بالاسكندرية وطريق السويس حيث قامت تلك الفرق بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية. لافتا الى انه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحا ان هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للمرور بشأن متابعة الحركة المرورية بالطرق.