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رياضة

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما حقق فوزا صعبا على حساب جيرانسيون السنغالي فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام الدولي أمس الخميس.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا يغلب عليه الطابع الكوميدي لمباراة نادي الزمالك وجيرانسيون السنغالي ، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف مقابل لاشئ ، سجله اللاعب مصطفى محمد فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميتسو المدير الفني لنادي الزمالك، والذي خرجت بعض من جماهير القلعة البيضاء تطالب بضرورة تغيير الجهاز الفني، الى جانب المستوى الفني المتواضع الذي ظهر عليه لاعب الفريق حمدي النقاز .

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوى فى الشارع الرياضي، وما يدور فى الأذهان لتوجيه بعض الرسائل الهامة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ولاعبي الفريق والجهاز الفني، عقب أداء متواضع خلال أحداث المباراة.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.
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