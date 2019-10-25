اغلقوا النوافذ.. تحذير هام من هاني الناظر

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، من وجود رياح محملة بالأتربة على مناطق الجمهورية، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تتعرض لها مصر، مع دخول فصل الشتاء، وهو الأمر الذي يمكن ان يتسبب في حدوث أمراض تنفسية للأطفال والكبار.



وقال الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يجب إغلاق النوافذ جيدا قبل الخروج من المنزل، وخلال العواصف ونوبات الرياح، وذلك حتى لا تتوغل الأتربة المحملة بالميكروبات إلى داخل المنزل.



ونصح الناظر، أنه يجب على الأمهات ان تحمي أطفالها الذين يعانون من الحساسية، وأشكالها المختلفة عند الخروج من المنزل، وذلك بوضع كمامات على الأنف والفم لتنقية الهواء الذي يتنفسه الاطفال، او تجنب نزولهم خلال أوقات العاصفة، وذلك لتجنب تفاقم اعراض الحساسية لديهم.



فيما نوه الناظر إلى انه يمكن الحد من الإصابة بحساسية الصدر عند الأطفال عبر إتخاذ بعض الإحتياطات الأخرى بالعلاجات، ومن اهمها: تناول معلقة صغيرة زيرتك، أو تلفاست مفيد.



وتابع الناظر انه يمكن ان يحصل الكبار المصابين بالحساسية ايضا في تكرار نفس الدواء، حيث قال: "وبالطبع نفس النصيحة للكبار الذي يعانون من الحساسية".