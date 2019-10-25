Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اغلقوا النوافذ.. تحذير هام من هاني الناظر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:00 م
ضرورة إغلاق النوافذ
ضرورة إغلاق النوافذ في الشتاء
Advertisements
آية التيجي
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، من وجود رياح محملة بالأتربة على مناطق الجمهورية، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تتعرض لها مصر، مع دخول فصل الشتاء، وهو الأمر الذي يمكن ان يتسبب في حدوث أمراض تنفسية للأطفال والكبار.

وقال الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه يجب إغلاق النوافذ جيدا قبل الخروج من المنزل، وخلال العواصف ونوبات الرياح، وذلك حتى لا تتوغل الأتربة المحملة بالميكروبات إلى داخل المنزل.

ونصح الناظر، أنه يجب على الأمهات ان تحمي أطفالها الذين يعانون من الحساسية، وأشكالها المختلفة عند الخروج من المنزل، وذلك بوضع كمامات على الأنف والفم لتنقية الهواء الذي يتنفسه الاطفال، او تجنب نزولهم خلال أوقات العاصفة، وذلك لتجنب تفاقم اعراض الحساسية لديهم.

فيما نوه الناظر إلى انه يمكن الحد من الإصابة بحساسية الصدر عند الأطفال عبر إتخاذ بعض الإحتياطات الأخرى بالعلاجات، ومن اهمها: تناول معلقة صغيرة زيرتك، أو تلفاست مفيد.

وتابع الناظر انه يمكن ان يحصل الكبار المصابين بالحساسية ايضا في تكرار نفس الدواء، حيث قال: "وبالطبع نفس النصيحة للكبار الذي يعانون من الحساسية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

من الجيارة للجيزة.. حكاية دولاب المعلمة حظوظ "ديلر" ولاد الذوات في الطالبية

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

رسميا.. النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي

بعد قضية الغلاف.. كيف سخرت مجلة لوبوان الفرنسية من أردوغان؟

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان